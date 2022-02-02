Вівсянка по праву визнана здоровим продуктом, але ця каша не завжди може бути корисною. Ми розповімо, чим шкідлива вівсянка та кому не можна її їсти.

Корисні властивості вівсянки

Вівсянка містить багато вітамінів і мінералів, включаючи B1 і B5, марганець, мідь і залізо. Овес багатий на білок і клітковину.

Чим шкідлива вівсянка і кому не можна її їсти

Часто у вівсянці швидкого приготування міститься велика кількість цукру. Виробники додають 10-12 г цукру на порцію менше ніж 200 калорій, щоб смак страви був більш насиченим.

Також вівсянка може викликати здуття живота та газоутворення. Це загрожує людям з підвищеною чутливістю стінок шлунка.

Варто відзначити, що вівсянка псується швидше, ніж заведено рахувати. У середньому термін придатності вівсяних пластівців не перевищує 24 місяців. Проте при температурі зберігання понад +25 °C термін придатності скорочується до 12 місяців.

Крім цього, овес часто забруднений глютеном. У деяких людей білок може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Зазначимо, що вівсянка може бути небезпечною для діабетиків. Навіть порція з низьким вмістом цукру, може спровокувати стрибок цукру в крові. Також вівсянка може викликати повільне спорожнення шлунка і вплинути на час і спосіб засвоєння інших поживних речовин, що стане проблемою для діабетиків.

Источник: Новости Ю

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Новости портала «Весь Харьков»