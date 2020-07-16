Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 87

Число жертв коронавируса в США превысило 140 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 140 тысяч

В США по состоянию на 07:00 четверга от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 140140 человек.

Об этом сообщил портал Worldometer.

Смертность в стране достигла 423 человек на 1 млн жителей.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах зафиксировано 3 616 747 случаев заражения коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп в мае заявил журналистам, что он надеется, что смертность в стране от вируса не превысит 100 тыс. человек. "Хотя это все равно ужасно", - отметил он.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине за сутки выявили 848 случаев COVID-19, на Харьковщине - 58 заболевших и три смерти
Сегодня 10:14    158
Медитация и йога могут помочь в лечении COVID-19
Сегодня 06:04    99
В мире за сутки от коронавируса скончались более 5 тысяч человек
15.07.2020 09:20    136
В Австрии в продаже появились «домашние» ПЦР-тесты на коронавирус
15.07.2020 00:36    136
На Харьковщине от коронавируса скончался еще один человек
14.07.2020 12:35    290
Пандемия Covid-19: глава МИД рассказал, в какие страны и по каким правилам разрешен въезд для украинцев
14.07.2020 11:45    307
В Украине за сутки - 638 заболевших COVID-19, на Харьковщине - 45 новых случаев
14.07.2020 09:35    236
Украина получила от Индии партию препарата для лечения коронавируса
13.07.2020 14:41    271
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется - Степанов
13.07.2020 14:02    244
Ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца
13.07.2020 12:06    213
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 