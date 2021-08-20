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Чому люди середнього віку частіше набирають вагу

Чому люди середнього віку частіше набирають вагу

Нове дослідження показує, що ваш метаболізм – швидкість спалювання калорій – насправді досягає свого піку набагато раніше у житті. А починає неминуче сповільнюватися пізніше, ніж ви могли здогадатися.

Тож, швидкість обміну речовин у віці від 20 до 60 років не може стати причиною збільшення ваги. З’ясувалося, що вона сповільнюється протягом всього життя поступово.

Як проводили дослідження

  • Американські вчені проаналізували середню кількість спалених калорій у понад 6 600 людей.
  • Їхній вік складав від 1 тижня до 95 років.
  • Дослідження проводили у 29 країнах світу.

Що показали результати

Так, справді виявили, немовлята мали найвищі показники метаболізму, тобто найшвидше справлялися із обміном речовин. Потреба в енергії у дитини зростає протягом перших 12 місяців після народження. До 1 року життя дитина спалює калорії на 50% швидше, ніж доросла людина.

Щось відбувається всередині клітин дітей, що робить їх активнішими, і ми ще не знаємо, що це за процеси,
– сказав співавтор дослідження Герман Понцер.

Згодом, обмін речовин сповільнюється приблизно на 3% щороку. Так триває поки людина не досягне 20-річного віку.

Цікаво! Дослідники не помітили збільшення добової потреби в калоріях у підлітків, попри статеве дозрівання.

Значних змін обміну речовин вчені не помітили і в людей від 20 – 50 років. Навіть під час вагітності, потреба жінки в калоріях була ані більшою, ані меншою, ніж очікувалося, з огляду на збільшення її ваги через зростання дитини.

Вчені вважають, що збільшення об’ємів тіла у середньому віці ніяк не пов’язане з обміном речовин. Разом з тим, метаболізм людини починає знижуватися лише після 60 років. Уповільнення відбувається поступово, – лише 0,7% на рік.

Дослідники виявили, що людині у віці 90 років через втрату м’язової маси, яка спалює калорії швидше ніж жир, щодня потрібно споживати на 26% менше калорій, ніж у середньому віці.

Можна зробити висновок, що тканинний обмін, робота, яку виконують клітини, змінюється протягом життя не так, як вважалося раніше,
– сказали науковці.

Епідемія ожиріння

«Цікаво, що дослідники виявили дуже невеликі відмінності в загальних витратах енергії між молодим життям і середнім віком. Водночас більшість дорослих у розвинених країнах набирають вагу», – зазначив професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона.

Професор вважає, що ці висновки підтверджують думку, що епідемія ожиріння підживлюється надмірним споживанням енергії з їжі, а не зменшенням витрат енергії.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: здоровье

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