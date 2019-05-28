Что будет, если съесть хлеб с плесенью?

Зависит от количества съеденного и от индивидуальных реакций. Может пройти незамеченным, а может привести к серьезным последствиям.

Во влажном и плохо проветриваемом помещении на хлебе легко заводятся плесневые грибки. Их существует около 200 видов, и большинство из них может быть опасно для человека.

Плесень не размножается без доступа воздуха, поэтому в небольшом количестве она просто переварится в кишечнике, и все. Исключение составляют люди с аллергией, у которых даже небольшое количество плесени может вызвать отек или даже анафилактический шок, а вдыхание спор – астму.

В норме же опасным может быть постоянное употребление большого количества хлеба с плесенью, например, когда она развивается внутри буханки и остается незамеченной. Большое количество грибков в организме перед тем, как погибнуть, выделяют опасный микотоксин или еще более неприятный афлотоксин.

Эти вещества могут вызвать нарушение работы печени или отравление, в том числе и очень серьезное. Мицелий плесени (ее «корни») легко распространяется по пористой структуре хлеба, вся буханка быстро оказывается пораженной. Поэтому просто обрезать видимую часть заплесневелого куска недостаточно, чтобы обезопасить себя. Лучше выкинуть зараженный хлеб целиком вместе с упаковкой.

Источник: vokrugsveta.ua

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