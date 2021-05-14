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Что будет с организмом при регулярном употреблении изюма

Что будет с организмом при регулярном употреблении изюма

Врачи-диетологи рассказали, что будет с организмом, если каждый день употреблять изюм. Эксперты советуют регулярно добавлять его в рацион, тем более этот сухофрукт доступен для украинцев и очень популярен.

В чем польза изюма

Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для поддержания его функционирования. В нем содержатся:

  • витамины Е, К, РР,
  • витамины группы В,
  • кальций, фосфор, магний, железо.

Что будет с организмом при регулярном употреблении сухофрукта

В первую очередь, улучшится пищеварение. Изюм богат клетчаткой, которая поможет снизить чувство голода, поможет не переедать и контролировать вес.

С помощью изюма можно избежать развития анемии, которая возникает из-за снижения количества эритроцитов в крови. Изюм поможет улучшить работоспособность, ведь в половине стакана продукта содержится около 18 миллиграмм железа.

Кроме того ежедневное употребление изюма приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Продукт содержит фитонутриенты — они предотвращают повреждение клеток и обострение болезней сердца.

Кому нельзя есть изюм

Несмотря на очевидную пользу, от сухофрукта следует воздержаться людям, которые страдают диабетом второго типа. Сахар, входящий в состав изюма, способен повысить уровень глюкозы в крови.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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