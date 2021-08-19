Что делает запах тела неприятным, объяснили медики

Пот состоит из соли и воды, а потоотделение – естественный биологический процесс. Между тем у каждого человека свой запах. Врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины Ирина Юзуп , почему от людей пахнет по-разному и что делает запах пота неприятным.

«По своей структуре чистый пот – это соль и вода. Такое соединение не должно источать какой-либо запах. Но апокринные железы, которые находятся в «горячих» зонах – подмышечных впадинах и в паху, – выделают определенные секреты, когда человек нервничает. К тому же подмышечные впадины – комфортное место для бактерий, продукты жизнедеятельности которых также могут специфически пахнуть. У разных людей наборы бактерий (микробиом) отличаются, что тоже влияет на интенсивность потоотделения», – отметила медик.

По словам специалиста, интенсивность запаха может быть связана с количеством выделяемого пота, секрета и набора бактерий.

«Чем больше на поверхности кожи полезных бактерий – тем легче запах», – добавила она.

Неприятным запах пота делает, в частности, некоторая еда и напитки, в частности, алкоголь, а также мучное и сладости, из-за которых в организме увеличивается количество простейших грибов.

«В вашем рационе действительно могут быть продукты, употребление которых повышает уровень серы в организме, из-за чего он выделяет серосодержащие газы. К ним относят чеснок, отварные яйца, капусту, кейл, пак-чой, зеленый лук, тмин, карри. Но при нормальной работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление такой пищи не спровоцирует усиление запаха пота», – объяснила эксперт.

Кроме того , специфический запах может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Так, при лактазной недостаточности от человека начинает пахнуть капустным соком, а при сахарном диабете – аммиаком или прелыми яблоками.

Источник: Новости Ю

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