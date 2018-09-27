Что делать, если раздражают родственники партнера

Часто отношения между близкими родственниками не складываются, еще чаще не складываются отношения с родственниками твоего любимого человека. Как выдержать вынужденное общение с ними, если вас раздражают одним своим присутствием?

Старайтесь быть вежливой и не жалуйтесь супругу. Борис и Юлия еще в самом начале семейной жизни поняли, что совершенно по-разному воспринимают своих родственников. Если кто-то критиковал свою родню, все было нормально, но стоило одному из них произнести хоть одно дурное слово в адрес родственника с противоположной стороны, как второй мгновенно вспыхивал праведным гневом. Тогда они приняли совместное решение: никакой критики в адрес чужой родни. Я настоятельно рекомендую последовать их примеру и всячески избегать конфликтных ситуаций, поскольку они неизбежно вызовут взаимное недовольство, а вам вовсе ни к чему усугублять проблемы с родственниками напряжением в супружеских отношениях.

Старайтесь держать раздражение под контролем. По большому счету воюя с родственниками, вы почти ничего не выигрываете, зато можете многое потерять. Я вовсе не утверждаю, что нужно кротко улыбаться, когда сестра мужа осыпает вас оскорблениями, просто советую по возможности воздерживаться от ответных резкостей, чтобы сохранить лицо. Наверняка родня мужа его любит и не желает вам ничего дурного. Не забывайте, что родители вашего супруга произвели его на свет, значит, совершили хоть один хороший поступок. Пока вы замужем за этим человеком, его родственники — это часть вашей семьи, и для вашего ребенка они такие же бабушка с дедушкой, дяди и тети, как и ваша родня. Старайтесь закрывать глаза на их недостатки, как бы они вас ни раздражали.

Помните, что время от времени любой человек, включая вас, может вызывать раздражение у окружающих. Когда негативные эмоции выходят из-под контроля и начинается гневная ссора, страдают все — если, конечно, шумные перебранки не являются основным стилем общения в семье. Муж будет чувствовать себя меж двух огней, что и ему неприятно, и остальным не идет на пользу. Учитесь главной добродетели — терпимости. Тогда напряжение исчезнет и семейные отношения улучшатся, а дети на вашем примере будут учиться принимать и любить близких людей вопреки их недостаткам.

Родственники — это не друзья, а родственники по мужу (по жене) — это не своя кровная родня. Друзей вы выбирали сами; кровная родня любит вас, потому что так должно быть, потому что у вас общая история. А вот с родственниками мужа вас сначала объединила только любовь к нему, а теперь еще и любовь к ребенку. Если повезет, отношения со всеми родственниками будут развиваться ровно и без конфликтов, а если нет, то ради общих интересов лучше постараться найти общий язык.

Источник: http://www.garmoniazhizni.com

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