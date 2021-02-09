Что известно о ложных симптомах коронавируса

По словам инфекциониста Сергея Вознесенского, есть симптомы, которые принимают за коронавирус, но они являются ложными. Медики отмечают, что в обществе развивается ковидофобия: люди склонны принимать за коронавирус любые проявления простуды.

Вообще общих признаков у ОРВИ и коронавируса больше, чем отличий: повышенная температура, слабость, першение в горле, головная боль, заложенный нос. Для любого ОРВИ характерны проблемы с дыхательной системой. При COVID-19 чаще всего поражены носовая полость и легкие. Еще одни синдром, который бывает при вирусных инфекциях, — интоксикационный. В этих случаях болит голова, чувствуется ломота в теле и сильный жар. При ковиде проявления будут почти такими же.

Как отмечает медик, тревожные люди склонны считать, что у них ковид, даже если при этом они вообще ничем не больны. Особенно часто на ложные вызовы жалуются работники скорой помощи.

Неоднократно отмечалось, что главным симптомом коронавируса является потеря обоняния. Стопроцентной гарантии полного искоренения COVID-19 не дает даже наличие вакцины, говорила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Доктор Комаровский ранее ответил на вопрос, как сейчас, в сезон ОРВИ и ОРЗ, отличить обычную сезонную вирусную инфекцию от коронавируса. Если вы наблюдаете полную потерю обоняния и вкуса, — это коронавирус с вероятностью, превышающей 99 процентов. Чтобы было сто процентов, нужно сдать тест и пройти обследование.

Источник: Новости Ю

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