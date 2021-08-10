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Что может произойти если не вынуть занозу?

Что может произойти если не вынуть занозу?

Заноза – явление, знакомое каждому человеку не понаслышке. Обычно, почувствовав инородный предмет в коже, мы пытаемся его быстро вытащить, пока не началось нагноение.

1.

Однако, что произойдет, если оставить занозу в покое? Может ли организм избавиться от чужеродного тела самостоятельно?

Занимательная наукаПопытка перетерпеть боль от занозы – худший способ потренировать силу воли. Результат такого эксперимента будет зависеть от типа инородного предмета, его величины, места поражения, наличия бактерий на нем и силы иммунитета.

Заноза спровоцирует воспаление ткани с образованием гнойного нарыва. Если предмет небольшой, то когда нарыв лопнет, заноза выйдет наружу вместе с образовавшейся вокруг неё жидкостью.

Если иммунитет слабый, воспаление может перерасти во флегмону – распространению гноя в окружающей ткани. Это значит, что бактерии, которые неизбежно попадут в организм вместе с занозой, размножились, а лейкоциты со своей задачей уже не справляются. Заболевание считается опасным для жизни и требует обращения к врачу.

Кроме того, в ранку могут попасть возбудители столбняка, стрептококки и другие неприятные жители микромира, которые гарантировано испортят жизнь, спровоцировав острые бактериальные заболевания. Не редка в этом плане гангрена. Существует множество примеров, когда безобидный кусочек деревянной щепки на пальце приводил к ампутации части фаланги.

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Однако история может иметь еще один сюжет. Если иммунитет человека достаточно сильный, но заноза оказалась глубоко в коже и не вытекла наружу, то организм инкапсулирует инородный предмет. Заноза зарастет соединительной тканью.

Находясь в этой своеобразной капсуле, чужеродный объект более не будет вызывать воспаления и останется лишь безобидным уплотнением в теле. Однако теперь, чтобы удалить предмет из тела, придется это уплотнение вскрывать.

Как бы то ни было, лучше занозу извлекать до возникновения воспаления.
Источник:  Новости Ю
Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: уход

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