Что может произойти, если отказаться от чистки зубов

Простая и не слишком продолжительная процедура чистки зубов сопровождает нас на протяжении всей жизни. При этом каждый оказывался в ситуации, когда не получалось почистить зубы из-за отсутствия зубной щетки, крайней усталости или даже опьянения. Ничего страшного в этом нет, если вы «прогуливаете» чистку эпизодически. Но стоматологи категорически не рекомендуют превращать это в систему, так как последствия при отказе от чистки зубов, будут неприятными и неизбежными.

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Специалисты приготовили хронологическое описание событий, которые произойдут, если вы перестанете ежедневно ухаживать за своими зубами. В учебнике Шейфера, по которому стоматологи изучают патологии полости рта, есть такие неприятные подробности.

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Один день без чистки Если вы не почистите зубы один день, утром и перед сном, зубной налет начнет ослаблять дентин — защитный материал, расположенный под эмалью зуба. 48 часов необходимо бактериям, чтобы начать свое пагубное воздействие в полную силу. Это значит, что даже короткий перерыв в чистке зубов ставит их здоровье под угрозу.

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Неделя без зубной щетки Через неделю зубной налет будет полным ходом разрушать дентин, а кроме этого, появится еще один неприятный момент — отвратительный запах изо рта. Частицы пищи, которые обычно удаляются зубной щеткой, будут прилипать к зубам и этот слой можно даже будет ощутить языком, как шершавое покрытие на зубах.

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Год без ухода за зубами Современному человеку сложно даже представить, что зубы могут быть не чищенными целый год. В этом случае последствия будут зависеть от эффективности иммунной системы. Если она в порядке, то организм какое-то время сможет бороться с бактериями, вызывающими кариес.Но вероятнее всего целый год без ухода не выдержит даже ротовая полость самого здорового человека. Кариес атакует зубы, начнут проявлять себя заболевания десен и все это вместе станет потенциальной причиной потери зубов — одного за другим. Так что, если вы пропустили одну или две чистки без последствий, то это вовсе не значит, что эксперимент стоит продолжать и дальше — стоматологи этого делать категорически не рекомендуют.

Вот вам еще один повод не отказываться от регулярного ухода за зубами. В статье, опубликованной недавно в Европейском журнале профилактической кардиологии, сказано, что те, кто чистил зубы три раза в день, реже сталкиваются с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью.

5.Вообще, если следить за зубами, то есть регулярно их чистить и не увиливать от посещения стоматологической клиники, то вероятность возникновения проблем с сердцем значительно снижается. Исследователи установили, что большое количество отсутствующих зубов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Разве это не отличный повод всегда помнить о необходимости чистки зубов?

Да, просто чистить зубы недостаточно — нужно это делать еще и правильно. Методик в мире существует немало и иногда из-за разных нововведений возникают серьезные дискуссии.

Источник: Новости Ю

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