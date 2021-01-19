Что происходит с организмом после плотного ужина

Все мы помним мудрость о том, что ужин надо отдать врагу. Оказывается, привычка плотно наедаться по вечерам вызывает целый каскад событий в нашем теле.

Плохой аппетит по утрам. Слишком много еды по вечерам может вызвать отсутствие аппетита на следующее утро, что приведет к пропуску завтрака. А это – важнейший прием пищи за день.

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Если вы постоянно получаете большие порции пищи на ночь, то пищеварение нарушится, а со временем это может привести к желудочно-кишечным заболеваниям — гастриту, язве желудка, энтериту, запорам и даже раку толстой кишки.

Учащение пульса. Из-за переедания сердце должно работать более интенсивно, чем обычно, для переваривания пищи что может привести к учащению пульса. Прием пищи по вечерам также может вызвать повышение артериального давления. Употребление высококалорийных блюд после 18:00 увеличивает риск высокого давления и роста уровня сахара в крови, что грозит диабетом второго типа.

Плохой сон. Плотные ужины мешают хорошему ночному сну. Недостаток сна, в свою очередь, может повлиять на самочувствие на следующий день. А это станет причиной стресса и усталости по утрам.

Острый панкреатит. Переедание может увеличить риск острого панкреатита у людей с камнями в желчном пузыре. Иногда внезапная вспышка острого панкреатита приводит к летальному исходу.

Источник: Новости Ю

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