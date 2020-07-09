Что происходит с организмом при употреблении чеснока, рассказали медики

Зарубежные медики рассказали, что происходит с организмом при употреблении чеснока. Одним из преимуществ продукта является профилактика болезни Альцгеймера.

Как отметили врачи, чеснок содержит множество полезных для организма веществ, среди которых калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла. Особенно продукт полезен для профилактики и снижения тяжести заболеваний, таких как грипп и простуда. Постоянное его употребление при этом нормализует артериальное давление, что важно для людей с гипертонией. В списке достоинств также снижение уровня «плохого» холестерина.

Чеснок содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения, что способствует уменьшению риска развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. В конечном счете травянистое растение увеличивает продолжительность жизни за счет благотворного влияния на общие причины хронических болезней.

Среди других достоинств употребления чеснока: улучшение физической работоспособности людей, которые страдают заболеваниями сердца, противостояние развитию злокачественных новообразований, положительное влияние на половую функцию мужчин, стимулирование процесса пищеварения.

Источник: Новости Ю

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