Что происходит с организмом в «зоне смерти» на Эвересте

Эверест — самая высокая гора в мире. Его высота достигает 8848 метров над уровнем моря.

Альпинисты и ученые дали самой высокой части Эвереста, расположенной выше 8000 метров, особое название - «зона смерти».

В «зоне смерти» кислорода настолько мало, что клетки тела начинают умирать. Рассудок альпинистов мутится, они страдают от высотной болезни, подвержены риску инфаркта и инсульта.

Недавно желающие добраться до вершины Эвереста выстроились в настолько длинную очередь, что некоторые умирали от истощения в ожидании, пока придет их черед покорять пик.

Человеческий организм не может функционировать как следует, находясь выше определенной отметки. Лучше всего мы чувствуем себя на уровне моря, где кислорода достаточно для работы мозга и легких.

Но альпинисты, которые хотят взойти на Эверест, вершину мира, вздымающуюся на высоте 8848 метров над уровнем моря, должны бросить вызов «зоне смерти», где кислорода так мало, что тело начинает умирать: минута за минутой, клетка за клеткой.

В этом сезоне народу на Эвересте было так много, что на прошлой неделе погибли как минимум 11 человек. В «зоне смерти» мозг и легкие альпинистов страдают от кислородного голодания, риск инфарктов и инсультов растет, а рассудок быстро начинает мутиться.

На вершине горы Эверест отмечается опасная нехватка кислорода. Один восходитель рассказал, что ощущения такие, будто «бежишь на беговой дорожке, дыша при этом через соломинку».

На уровне моря в воздухе примерно 21% кислорода. Но когда человек оказывается на высоте более 3,5 километров, где содержание кислорода на 40% ниже, организм начинает страдать от кислородного голодания.

Джереми Уиндзор, врач, в 2007 году взошедший на Эверест в составе экспедиции «Кодвелл икстрим Эверест», рассказал Марку Хорреллу, который ведет блог об Эвересте, об анализах крови, взятых в «зоне смерти». Они показали, что альпинисты выживают на четверти кислорода по сравнению с количеством, которое организм получает на уровне моря.

«Это сопоставимо с показателями пациентов на грани смерти», — говорит Уиндзор.

По словам американского альпиниста и кинорежиссера Дэвида Бришерса, на высоте 8 километров над уровнем моря в воздухе так мало кислорода, что даже с баллонами дополнительного воздуха вам будет казаться, что вы «бежите на беговой дорожке, дыша через соломинку». Альпинистам приходится акклиматизироваться и привыкать к дефициту кислорода, но при этом повышается риск инфарктов и инсультов.

За несколько недель организм начинает вырабатывать больше гемоглобина (белка в красных кровяных тельцах, который помогает разносить кислород по организму), чтобы компенсировать изменения, вызванные пребыванием на большой высоте.

Но когда в крови становится слишком много гемоглобина, она густеет, и сердцу трудно разгонять ее по телу. Вот из-за этого и может случиться инсульт, а в легких скапливается жидкость.

Быстрая проверка с помощью стетоскопа выявляет в легких щелкающий звук: это признак наличия жидкости. Такое состояние называют высотным отеком легких. Среди его симптомов — быстрая утомляемость, ощущение удушья по ночам, слабость и постоянный кашель, при котором выделяется белая водянистая или пенистая жидкость. Иногда кашель настолько сильный, что в ребрах появляются трещины. Альпинисты с высотным отеком легких страдают одышкой, даже когда отдыхают.

В «зоне смерти» мозг также может начать отекать, что приводит к тошноте и развитию высотного психоза.

Один из главных факторов риска на высоте 8 000 метров — гипоксия, при которой внутренним органам, например, мозгу, не хватает кислорода. Вот почему акклиматизироваться к пребыванию на высотах «зоны смерти» невозможно, рассказал эксперт по большим высотам и врач Питер Хаккет «Пи-би-эс» (PBS).

Когда мозг не получает достаточно кислорода, он может начать разбухать, что приводит к высотному отеку головного мозга — аналогу высотного отека легких. Из-за отека мозга начинается тошнота, рвота, становится трудно логически мыслить и принимать решения.

Страдающие от кислородного голодания мозга альпинисты иногда забывают, где находятся, и у них начинается бред, который некоторые эксперты считают формой психоза. Сознание мутится, и, как известно, люди начинают делать странные вещи, например, срывать с себя одежду или разговаривать с воображаемыми друзьями.

Среди других потенциальных опасностей — потеря аппетита, снежная слепота, рвота

Помутнение рассудка и одышка — не единственные опасности, о которых стоит помнить альпинистам. «Человеческий организм начинает работать хуже, — добавляет Хаккетт. — Появляются проблемы со сном. Мышечная масса уменьшается. Вес падает».

Тошнота и рвота, вызванные высотными отеками легких и мозга, приводят к потере аппетита. Сверкание бесконечного льда и снега может вызывать снежную слепоту — временную потерю зрения. Кроме того, в глазах могут полопаться сосуды.

Эти проблемы со здоровьем на большой высоте косвенно могут стать причиной травм и гибели альпинистов. Из-за физической слабости и потери зрения можно упасть. Рассудок, затуманенный недостатком кислорода или сильной усталостью, мешает принимать правильные решения, а это значит, что можно забыть пристегнуться к страховочному тросу, сбиться с маршрута или не суметь должным образом подготовить оборудование, от которого зависит жизнь, например, баллоны с кислородом.

Восходители выживают в «зоне смерти», пытаясь покорить вершину за один день, но сейчас приходится ждать часами, что может закончиться смертью

Все говорят, что восхождение в «зоне смерти» — это настоящий ад на земле, выражаясь словами Дэвида Картер, покорителя Эвереста, в 1998 году входившего в состав экспедиции «НОВА». С ним тоже поговорила «Пи-би-эс».

Как правило, альпинисты, стремящиеся к вершине, изо всех сил стараются взойти на нее и снова спуститься на более безопасные высоты в течение одного дня, проводя в «зоне смерти» как можно меньше времени. Но этот бешеный рывок к финишу происходит после многих недель восхождения. И это один из тяжелейших отрезков пути.

Шерпа Лхакп, которая девять раз побывала на вершине Эвереста (больше, чем любая другая женщина на Земле), ранее рассказывала «Бизнес инсайдер», что день, когда группа пытается взойти на вершину, — это, безусловно, самая трудная часть маршрута.

Чтобы восхождение увенчалось успехом, все должно идти по плану. Около десяти часов вечера альпинисты покидают свое убежище в четвертом лагере на высоте 7920 метров — как раз перед началом «зоны смерти». Первую часть пути они проделывают в темноте — лишь при свете звезд и налобных фонариков.

Через семь часов альпинисты, как правило, достигают вершины. После короткого отдыха, когда все ликуют и делают фотографии, люди поворачивают обратно, стараясь закончить 12-часовой путь назад, в безопасность, до наступления ночи (в идеале).

Но недавно экспедиционные компании рассказали, что на вершину претендуют столько альпинистов, пытающихся достичь цели в короткий период хорошей погоды, что люди вынуждены часами ждать в «зоне смерти», когда освободится путь. Некоторые падают от истощения и умирают.

«Катманду пост» сообщила, что 22 мая, когда на вершину одновременно устремились 250 альпинистов, многим пришлось ждать своей очереди, чтобы подняться и спуститься обратно. Эти дополнительные незапланированные часы, проведенные в «зоне смерти», убили 11 человек.

Источник: novosti-n.org

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