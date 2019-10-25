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Что съесть на ужин: 12 продуктов, от которых не поправляются

Что съесть на ужин: 12 продуктов, от которых не поправляются

Практически все хотят держать себя в хорошей форме. Но далеко не все знают, что правильно питаться совсем не означает "голодать". Для идеальной фигуры важно знать, какие продукты не вредят организму и формам. О них мы и расскажем в этом материале.

Что съесть на ужин: 12 продуктов, от которых не поправляются

Вечерний прием пищи - самый строгий, ведь именно вечером нам нельзя перегружать организм и нужно обеспечить его полезными веществами. Идеально подойдут для ужина кисломолочные продукты: творог, йогурты или кефир. Также вечером можно съесть немного нежирного сыра, отварные яйца, куриное филе.

Лучше всего вечером усваиваются белки, а вот углеводов нам нужно минимум. Поэтому стоит исключить все мучное и тяжелое. Если хочется сладостей, можно заменить их яблоками, небольшим количеством меда, ягодами. Из фруктов лучше всего влияет на фигуру ананас. Он выводит токсины, улучшает пищеварение и помогает сжигать калории.

Если вы успеваете проголодаться к вечеру, можно приготовить на ужин нежирную рыбу. Также отлично подойдут для вечернего перекуса любые зеленые овощи.

Что съесть на ужин: 12 продуктов, от которых не поправляются

Источник: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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