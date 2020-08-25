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Что случится с человеком, который будет есть шашлык каждый день

Что случится с человеком, который будет есть шашлык каждый день

Правильно пожаренный на углях шашлык — мечта любого мясоеда. Существует множество способов маринования мяса, разных его видов, авторских методик готовки. Все, чтобы приготовить самый вкусный шашлык. Но что будет, если есть жареное на мангале мясо каждый день?

Во-первых, если каждый день человеку предлагать самый лучший и отборный стейк, он может приесться. Едоку рано или поздно захочется простых макарон или картофельного пюре.

Во-вторых, постоянное злоупотребление мясом приводит к раку прямой кишки и желудка. Виной всему содержащиеся в нем канцерогены, часто становящиеся причиной развития злокачественных опухолей.

В-третьих, на то, насколько полезен или вреден шашлык, влияет его маринад. Одно дело — небольшое количество соли и специй, а другое — использование для маринада острых соусов или майонеза. Излишняя калорийность точно не пойдет на пользу.

В-четвертых, важно и то, с чем едят шашлык, а также чем его запивают. Врачи рекомендуют закусывать мясо свежими овощами или зеленью, но есть любители жареной картошки на гарнир и кетчупа в качестве соуса к мясу. Выезды на природу для жарки шашлыка также обычно сопровождаются алкогольными возлияниями, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: питание

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