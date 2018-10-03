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Что такое "позитивная травма" и чем она опасна: ответ психолога

Что такое позитивная травма и чем она опасна: ответ психолога

В психологии есть такое понятие – "позитивная травма", которая может стать поводом для похода к психологу.

Об этом в Instagram написал психолог Михаил Лабковский, сообщает http://www.segodnya.ua.

"Вы когда-нибудь обращали внимание, как дети реагируют на радостные и очень значимые события? Представьте: малышу подарили щенка, которого он так долго ждал. Очень часто его реакция – слезы. Причем не слезы счастья, а именно настоящие, "грустные слезы". Ребенка в этот момент переполняют самые разные чувства", – приводит в пример Михаил.

По словам психолога, дети непосредственны в своих эмоциональных проявлениях, а вот у взрослых великое множество самых разных защитных механизмов психики, и позитивная травма очень часто закапывается ими в самую глубь подсознания. 

"Допустим, в жизни случилось некое событие, которого вы очень долго ждали, но, как ни странно, это событие вызывает у вас чувство горечи, страха, обиды, а чаще всего – потери почвы под ногами. Это и есть позитивная травма. На удивление, наша психика реагирует схожим образом как на положительные, так и на отрицательные события", – пишет он.

При этом Лабковский отмечает, что наша психика попросту может не справиться с эмоциональным накалом, сопряженным даже с чем-то хорошим. 

"Это повод обязательно обратиться к психологу", – подытожил он.

Новости портала «Весь Харьков»

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