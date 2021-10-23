Предстательная железа, также называемая простатой, является непарным мышечно-железистым органом, который является частью мужской половой системы. Размер простаты не впечатляет — это размер каштана. Простата также и выглядит похожей на каштан. Предстательная железа выполняет важные функции в мужском организме, ее секрет содержит вещества, которые являются необходимыми для жизни сперматозоидов.

Что такое простата?

Простата расположена в так называемом малом тазу, прямо рядом с мочевым пузырем, окружая начальную, так называемую простатическую часть уретры, мочеиспускательного канала, то есть трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря. Следовательно, когда возникает гиперплазия предстательной железы из-за механического сдавливания стенок мочеиспускательного канала, возникают проблемы с мочеиспусканием. Задняя часть предстательной железы прилегает непосредственно к прямой кишке (поэтому ее можно оценить с помощью ректального исследования).

Структура простаты

Форма простаты сравнима с формой каштана с гладкой упругой поверхностью.

Здоровая железа

имеет массу около 20 г,

ее высота примерно 2,5 см,

длина около 3,5 см,

поперечный размер около 4 см.

При рождении простата по размерам похожа на горох, затем постепенно увеличивается, быстрее всего в подростковом возрасте и достигает нормального размера в возрасте около 30 лет. До 50 лет у большинства мужчин происходит постепенное увеличение простаты.

Паренхима предстательной железы состоит из железистых элементов и стромы. Железистая часть образует несколько десятков небольших желез, которые выходят в уретру.

Простата имеет неоднородную структуру. Внутри предстательной железы выделяются четыре зоны, которые имеют различные морфофункциональные особенности. Эти зоны могут быть подвержены различным патологическим процессам (в переходной зоне чаще всего развивается доброкачественная гиперплазия, а в периферической зоне — рак).

Периферическая зона предстательной железы (менее 75% от массы предстательной железы) состоит из рыхлой стромы и сферических желез небольшого размера. Эякуляционные протоки проходят через среднюю зону предстательной железы (примерно 23% от массы органа); эта зона окружает уретральный сегмент с боков и сзади. Переходная зона (около 2% от массы простаты) образована парауретральными железами и мышечными элементами, обеспечивая задержку мочи и предотвращая ретроградную эякуляцию. Передняя зона, называемая передней комиссурой или передней перегородкой, построена исключительно из фибромышечной стромы, не имеет железистой ткани — она не имеет отношения к патологии предстательной железы.

Функции простаты

Функция предстательной железы заключается в выработке выделений, которые входят в состав спермы и составляют около 20% ее объема. Они содержит вещества, которые являются энергетическим материалом для сперматозоидов, стимулируют их подвижность, отвечают за правильный рН сперматозоидов и необходимы для синтеза ДНК.

Причины заболевания простаты

Расстройства простаты обычно являются результатом различных факторов. В этиологии простатита ключевую роль играют бактерии, расстройства сопротивляемости организма, расстройства нервной системы и травмы простаты. Однако следует помнить, что во многих случаях невозможно определить конкретную причину воспаления. Причины увеличения простаты также неясны.

Врачи предполагают, что гиперплазия предстательной железы может быть связана с изменениями уровня так называемых половых гормонов типичными для среднего возраста. Предстательная железа является гормонозависимой. Это означает, что его образование и рост напрямую зависят от гормона, отвечающего за мужские половые функции, который называется тестостероном. В этом случае пригодится массажер для простаты.

Вот почему у женщин нет простаты. Количество тестостерона слишком мало, чтобы стимулировать железу к росту. Тестостерон вызывает возникновение простаты и может выполнять важную функцию на протяжении всей жизни человека. Однако, если тестостерон воздействует на нее достаточно долго (около 50-70 лет), он может (или не может) вызывать гиперплазию предстательной железы. Там не было бы ничего плохого в расширении простаты, если бы через нее не проходила уретра. Поэтому ее увеличение препятствует нормальному оттоку мочи.