Что такое сонный паралич и безопасен ли он

Сонный паралич – неспособность двигаться или говорить во время того, как человек засыпает или при пробуждении. У большинства людей это вызывает панику и страх.

Сонный паралич – это естественное, биологическое явление, созданное природой для нашего комфорта. Когда мы спим, наше тело спит вместе с нами – мы можем во сне бегать, прыгать, драться, но тело остается на месте, малоподвижным.

Как возникает сонный паралич?

Сонный паралич возникает в результате "рассинхронизованого пробуждения". То есть сознание уже пришло в состояние бодрости, а тело еще во сне. Это подобно тому, как иногда зависает компьютер, когда вы даете ему несколько разных команд одновременно.

Вот таким образом на доли секунды (обычно от нескольких секунд до двух минут, хотя кажется, что это длится около 10 минут) "зависает" и наше тело, обездвиженное обычно в области горла, живота и груди.

Сонный паралич связан с нарушением фазы быстрого сна. Это фаза, в которой сильная активность клеток мозга (видение снов) сопровождается отсутствием мышечного тонуса. То есть отключаются двигательные нейроны в спинном мозге, вызывая временный паралич, что предотвращает движения во сне. И если человек просыпается в это время, она не может пошевелиться или выполнить какие-либо действия.

Почему возникает сонный паралич?

Стресс одна из главных причин возникновения. Бессонница, нарушение режима дня, прием психотропных веществ, наследственные факторы, психиатрические нарушения, расстройства на гормональном уровне Также одной из причин является привычка спать на спине.

Лечение и профилактика сонного паралича

Сонный паралич не является признаком болезни, поэтому и лечения как такового не существует. Если это происходит и часто – нужно обратиться к неврологу.

Чтобы избежать сонного паралича следует:

Наладить режим сна/бодрствования;

Не есть вредную пищу;

Исключить или снизить стресс;

Не злоупотреблять алкоголем и наркотиками;

Не переутомляться физически;

Перед сном выполнять расслабляющие упражнения и йогу.



Источник: 24tv.ua

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