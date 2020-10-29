Что вызывает бледность десен?

Если у вас белые десны, то вам нужно как можно скорее записаться на прием к стоматологу. Белые десны могут быть признаком довольно серьезных угроз для здоровья полости рта, поэтому обязательно проверьте их. Если вас беспокоит этот симптом, вот некоторые из проблем, которые могут вызвать изменение цвета.

Стоматологические процедуры

Если вам только что сделали стоматологическую процедуру, такую как удаление зуба или отбеливание, ваши десны могут выглядеть бледнее, чем это возможно. Это побочный эффект этих процедур, и ваши десны должны вернуться к своему нормальному цвету в течение нескольких часов.

Оральный кандидоз

Молочница во рту вызывает приподнятые кремообразные язвы на языке, деснах или внутренней стороне щек. Это вызвано дрожжевой инфекцией, известной как кандидоз, и чаще всего встречается у младенцев, пожилых людей и людей с диабетом. Молочницу полости рта довольно легко лечить противогрибковыми препаратами, поэтому обязательно посетите стоматолога, если считаете, что у вас это заболевание.

Лейкоплакия

Если у вас есть белые пятна во рту, которые не смещаются при чистке зубов, тогда у вас может быть лейкоплакия. Это состояние обычно безвредно и может быть связано с употреблением табака. Если вы заметили эти белые пятна, вам все равно нужно посетить стоматолога, потому что некоторые случаи лейкоплакии являются предраковыми. Так что, если вы заметили какие-либо пятна, проверьте их как можно скорее.

Анемия

Если у вас анемия, вы можете заметить изменение цвета десен. Анемия возникает, когда в вашем теле не хватает эритроцитов, которые необходимы для разноса крови по телу. Это состояние часто вызывает бледность кожи, которая может включать бледные десны. Если вы испытываете головокружение, усталость и слабость, а также бледность десен, то это может быть причиной.

Стоматит

Это поражения, которые растут во рту или деснах. Обычно они круглые, с бледным центром и красной каймой. Язвы могут быть очень болезненными и являются частой причиной ночных походов к стоматологу в нерабочее время. Чтобы избежать экстренной поездки, обязательно посетите стоматолога, как только появится язвенная болезнь, чтобы получить лечение.

Оральный плоский лишай

Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает ряд проблем и симптомов, включая появление белых кружевных пятен на деснах, языке и тканях рта. Если у вас это заболевание, вам нужно будет регулярно посещать стоматолога для регулярных осмотров, поскольку вы будете более подвержены серьезным проблемам со здоровьем полости рта, таким как рак и инфекции.

Гингивит

Гингивит – растущая проблема в современном мире. Это легкая форма заболевания десен, которая чаще всего вызвана неправильным соблюдением гигиены полости рта. Это может вызвать покраснение и опухание десен, зубную боль или дискомфорт, кровотечение и даже расшатывание зубов. Если не лечить гингивит, десны также могут побелеть и начать отступать. Когда дело доходит до этой стадии, состояние становится очень серьезным, поэтому обязательно посетите стоматолога, прежде чем оно дойдет до этой стадии.

Рак полости рта

Белые десны также являются признаком рака полости рта. Это может быстро распространяться, и это самая важная причина, по которой вам нужно как можно скорее проверить любые белые пятна во рту у стоматолога. При раке полости рта ранняя диагностика является ключом к наилучшему лечению и возможному исходу, поэтому не откладывайте.

Бледные десны

Источник: 1 Минута