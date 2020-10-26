Чтобы избежать перекусов, позаботьтесь о своем уме

Весь день думаешь только о ней… Та плитка шоколада, удобно лежащая в кухонном шкафу, или та пачка чипсов, спрятанная в буфете. Делать нечего, эти продукты не покидают вас.

Тем не менее, согласно результатам исследования, проведенного психологами из Университета Сассекса (Великобритания), их не так уж сложно забыть. Результаты этого исследования были опубликованы в Журнале экспериментальной психологии.

Что говорят ученые?

Ученые утверждают, что забота об уме путем выполнения определенных задач может защитить от определенных пристрастий к еде.. И наоборот, предыдущие исследования показали, что невнимательное питание может привести к перееданию. Это новое исследование было разделено на две части.

Включите свой мозг

В рамках первой части все участники приняли участие в упражнении по визуальному поиску. Они должны были найти письмо среди ряда писем. Во время этого упражнения участники проецировали изображения привлекательных блюд, таких как шоколад, пончики и несъедобные предметы. Исследователи измерили, насколько участники были отвлечены этими изображениями и как это могло повлиять на их время реакции.

Второе исследование состояло из одного эксперимента, в котором участников просили держать плитку шоколада в руке и оценивать свой вкус, голод и тягу к шоколаду, прежде чем выполнять ту же задачу визуального поиска, что было выполнено и в первом исследовании. Затем участникам приходилось нажимать кнопку каждый раз, когда они ловили себя на мысли о шоколаде. В заключение, участники меньше отвлекались на образы еды и с меньшей вероятностью запоминали образы еды , когда они представлялись во время задания, требующего большего внимания.

Благодаря второму эксперименту исследователи обнаружили, что мозг меньше останавливается на мыслях о еде, когда он занят сложной задачей.

Как меньше есть

Источник: 1 Минута