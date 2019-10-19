Цифра дня: майже 2 мільйони жителів Харківщини обрали свого лікаря

На Харківщині між лікарями та пацієнтами укладено 1 996 037 декларацій. Це 75 % від загальної кількості жителів регіону.

Про це йдеться у квартальному звіті Національної служби здоров’я України про виконання договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію, повідомляють на сайті Ефективна первинна медицина в громаді.

Крім того, в області 83 заклади охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги області уклали договір з НСЗУ, з них – 5 приватних та 6 – ФОП.

Також заклади первинки отримали від НСЗУ майже 2,9 мільйона гривень.

Источник: slk.kh.ua

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