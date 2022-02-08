COVID-19 на Харьковщине: за сутки больше 2 тысяч случаев

Более двух тысяч новых случаев заболевания ковид-19 в регионе выявили за сутки. Умерло 12 человек, выздоровели – 792 человека. Между тем, в министерстве здравоохранения сократили период самоизоляции. Виктор Ляшко говорит: теперь человек, получивший положительный тест, должен находиться дома не менее 5 дней. Если симптомы болезни исчезли раньше, а ПЦР-тест показал отрицательный результат, то самоизоляцию можно завершать. Раньше человек с ковидом должен был оставаться дома в течение 10 дней и только после этого мог повторно сдавать тест. Министр объясняет: такие изменения появились, потому что коронавирусный штамм «Омикрон» имеет значительно более быстрое течение, а люди переносят болезнь легче.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації, але цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності. Світовий приклад показує, що навіть при великих кількостях інфікованих медичні системи можуть справлятись з пандемічним навантаженням, але це за однієї умови, ця умова масова вакцинація.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что уже весной пенсионеры, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить бесплатный смартфон, а также льготный мобильный тариф.

Владимир Зеленский, Президент Украины

Наша мета, щоб якісний мобільний інтернет був у кожному куточку нашої держави. Поки що є складнощі. Ми розширили Є-підтримку люди похилого віку можуть витрачати ці кошти на купівлю ліків та оплату комуналки. Та не у всіх є смартфон, та не всі вміють користуватись інтернетом.

Между тем, отчитываются правоохранители, за последнюю неделю было начато 95 уголовных производств по факту подделки ковид-сертификатов, а 30 лицам они уже сообщили о подозрении. За использование таких документов человека ожидает наказание в виде штрафа: заплатить придется 850 гривен, говорит юрист Роман Чумак. А вот если человек будет распространять подобные ковид-сертификаты, то размер штрафа увеличится, придется заплатить 17 тысяч гривен.

Роман Чумак, юрист

Сьогодні існує амністія, якщо людина має сертифікат та при цьому вона не вакцинувалась, вона може про це чесно заявити та отримати відповідну дозу вакцини. Безумовно вона повинна, якщо вона використовує підробний сертифікат, то повинна розуміти що за це передбачена відповідальність це штраф від 850, а також всі наслідки негативні, необхідність проведення тестування.

Обнаружить поддельный ковид-сертификат можно во время проверки, ведь довольно часто при сканировании QR-код не работает, а в системе нет информации о прививках.

Агентство Телевидения Новости