COVID-19 на Харьковщине: за сутки — больше тысячи новых случаев

В центре вакцинации людей совсем немного.

Врач Юлия Вироженко говорит, что сейчас количество желающих сделать прививку значительно уменьшилось — за день делают около 20 уколов. Женщина объясняет: частенько люди заходят в центр и интересуются, но вакцинироваться так и не решаются.

В декабре месяце было и 45 человек, и 50, в зависимости. Мы работаем до четырех, но 50 человек могло быть. Те люди, которые не собираются путешествовать по миру, они вакцинируются CoronaVac, пожилые люди — CoronaVac, молодежь — Pfizer или Moderna.

Харьковчане считают, что количество вакцинаций уменьшилось, ведь большинство людей уже успели посетить пункт иммунизации.

Марина вакцинировалась еще летом, а в начале февраля заболела «ковидом».

Девушка уверена — благодаря прививке болезнь прошла без осложнений.

Марина

Думаю, да, потому что буквально три дня — и уже не было температуры вообще. Тяжесть в мышцах на 4-й день, под конец четвертого дня, вкус, слава Богу, не пропал.

В Министерстве здравоохранения говорят, что сейчас очень важно повышать показатели вакцинации. Ведь коллективный иммунитет поможет преодолеть коронавирусную болезнь.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Проте, наголошую, це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності в Україні, і ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19. Допомагає нам в цьому лише зростання кількості вакцинованого прошарку населення.

Между тем директор лабораторного центра Любовь Махота, сообщила, что на Харьковщине уже наблюдается положительная динамика. В последние три дня количество новых ковид-больных уменьшается. Сейчас регион вышел на плато, потому волна постепенно начнет идти на убыль.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

Що стосується показників госпіталізації, це основні 3 показники: рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації, а також наповненість кисневих ліжок. Всі ці показники також знижуються, якщо взяти динаміку рівня госпіталізації, там взагалі від’ємний показник на сьогодні.

Всего за минувшие сутки в Харьковской области было зафиксировано 1 354 новых случая заражения коронавирусной болезнью. Умерли 9 человек, а вот выздоровели 644 человека.

В облгосадминистрации сообщили, что за последние сутки в регионе было сделано 5 767 прививок.

Агентство Телевидения Новости