COVID-19 не передается через воду в бассейнах и питьевую воду

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.

Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

"Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше", - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости