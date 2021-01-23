COVID-19 в Харькове “помолодел” – наблюдения главврача опорной больницы

Все чаще болеют люди в возрасте 30 – 40 лет.

Об этом рассказала в программе “Информационный вечер” на телеканале Simon и.о. директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова. Она сообщила, что пациентов в “чернобыльской” больнице меньше не стало, однако клиническая картина течения COVID-19 изменилась

“Действительно, произошла мутация вируса. Если был один штамм вируса, идентифицированный в июне, то сейчас можно говорить о 5 штаммах в Украине. Если на первом этапе в нашу больницу преимущественно поступали пациенты с дыхательной недостаточностью, то сейчас поступают пациенты с гипотермией, у которых еще нет дыхательной недостаточности, но температура держится 39 – 39,5 градуса, и ее ничем не могут сбить. Что характерно, когда делают рентгеновские снимки, то на рентгене пневмония не видна. Она появляется только через 7-10 дней после начала заболевания. Стал моложе контингент. Если изначально это были люди 65+, то сейчас у нас достаточно много пациентов из групп 30-40 лет. Это все из наших наблюдений”, – отметила Пирогова.

По ее информации, в последние две недели диспансер заполнен на 85-90%. Больница принимает COVID-пациентов с 22 июня 2020 года. За это время в ней пролечили 950 человек, а сейчас там находится 90 больных.

Напомним, в конце июня диспансер столкнулся с проблемой отсутствия персонала. Когда медучреждение открыли для ковидных пациентов, из него уволились 94 сотрудника. Сейчас в больнице трудоустроили 122 новых медработника, диспансер укомплектован персоналом для COVID-больных на 98%.

Как рассказала волонтер Наталья Попова, ситуация с коронавирусом в Харькове стала действительно легче – во многом за счет того, что люди начали ответственнее относиться к заболеванию.

“Я могу со своей стороны утверждать – я немного пересекаюсь с другими проектами относительно пациентов на дому – что люди стали более осмысленно подходить к вопросу начала лечения, до того как пневмония в жесткой форме даст о себе знать. Люди стали лечиться раньше, стали раньше обращаться к врачам. Достаточно большое количество людей, которых, наверное, и можно было бы госпитализировать, но с учетом гормонов, антикоагулянтов, антибиотиков они могут лечиться дома”, – рассказала Наталья Попова.

Однако, несмотря на общее улучшение ситуации, больницы Харькова и области все еще нуждаются в полноценных отделениях реанимации и медперсонале.

“Мы до сих пор сталкиваемся с тем, что пациенты на ИВЛ находятся в обычных палатах. Это не повсеместно, но это так. Проекты по созданию реанимаций находятся на каких-то этапах, но пока их не успевают подготовить. Больницам необходима какая-то дополнительная финансовая поддержка, подушка, потому что медикаменты закупаются самими больницами в том объеме, на который выделяются средства. Но этого финансирования по ковидному пакету однозначно недостаточно. Что касается концентраторов. Их завезли в полной мере. Но пациентам, которые нуждаются в госпитализации, очень часто концентраторы не так нужны, как поточный кислород. Это кислород, который подается по кислородным трассам. Ну и, конечно, нужны кадры, нужны анестезиологи, инфекционисты. Ковидное отделение областной клинической больницы на Тринклера на данный момент запросило увлажнители для кислородных трасс. Трасса есть, какое-то количество увлажнителей есть. Это не проблема самой больницы. Проблема в том, что увлажнителей на рынке нет. Сейчас мы пытаемся их найти”, – сообщила Попова.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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