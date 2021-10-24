Сегодня 11:35
Просмотров: 193
COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 20,5 тысяч человек
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 1533 ребенка и 237 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
- госпитализированы – 5 924 человека;
- летальных случаев – 386;
- выздоровели – 6 081 человек.
Днем ранее было выявлено 23 229 инфицированных и зафиксировано 483 смерти от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) и областях.
Загрузка...