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COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 20,5 тысяч человек

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 20,5 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 1533 ребенка и 237 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

- госпитализированы – 5 924 человека;

- летальных случаев – 386;

- выздоровели – 6 081 человек.

Днем ранее было выявлено 23 229 инфицированных и зафиксировано 483 смерти от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) и областях.

 

Агентство Телевидения Новости

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