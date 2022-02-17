COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 33 тысяч человек, 259 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 33 330 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 2 837 детей и 961 медработник), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 3 284 человека;летальных случаев – 259;выздоровели – 27 441 человек.

Днем ранее было выявлено 31 513 инфицированных и зафиксировано 310 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (4261), Днепропетровской (2489), Одесской (1970), Хмельницкой (1817), Харьковской (1765) и Донецкой (1707) областях.

Агентство Телевидения Новости