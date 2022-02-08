Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 86

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 34 тысяч человек, 255 – умерли

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 34 тысяч человек, 255 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 34 353 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 3 095 детей и 955 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 2 168 человек;летальных случаев – 255;выздоровели – 15 193 человека.

Днем ранее было выявлено 23 378 инфицированных и зафиксировано 115 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (2336) и Одесской (3921) областях, в Киеве (2862), а также в Харьковской (2022) и Днепропетровской (1960) областях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 