COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 34 тысяч человек, 255 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 34 353 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 3 095 детей и 955 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 2 168 человек;летальных случаев – 255;выздоровели – 15 193 человека.

Днем ранее было выявлено 23 378 инфицированных и зафиксировано 115 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (2336) и Одесской (3921) областях, в Киеве (2862), а также в Харьковской (2022) и Днепропетровской (1960) областях.

Агентство Телевидения Новости