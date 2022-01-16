COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 6 тысяч человек, 88 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 503 ребенка и 92 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 1 957 человек;летальных случаев – 88;выздоровели – 2 359 человек.

Днем ранее было выявлено 10 569 инфицированных и зафиксировано 127 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской (914), Львовской (625), Харьковской (612), Сумской (455) областях и в Киеве (403).

Агентство Телевидения Новости