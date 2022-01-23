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COVID-19: за сутки в Украине заболели почти 15,5 тысяч человек, 86 – умерли
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 444 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 2298 детей и 264 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
госпитализированы – 2 774 человека;летальных случаев – 86;выздоровели – 2 030 человек.
Днем ранее было выявлено 22 473 инфицированных и зафиксировано 136 смертей от COVID-19. За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704), Сумской (1469), Харьковской (1193) и Хмельницкой (958) областях.
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