COVID-19: за сутки в Украине заболели почти 22,5 тысячи человек, 546 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 1771 ребенок и 345 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

- госпитализированы – 4 892 человека;

- летальных случаев – 546;

- выздоровели – 8 036 человек.

Для сравнения: днем ранее было выявлено 18 912 инфицированных и зафиксировано 495 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Агентство Телевидения Новости