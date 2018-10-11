Дареный конь, или недетский развод: родители назвали цену вещей из подаренного Гройсманом бэби-бокса

Украинские родители начали получать первые «коробки малыша». Отзывы разные, но все сходятся в том, что цена вещей в коробке не соответствует заявленной сумме в 5 тысяч гривен – во столько оценил содержимое «подарка» Владимир Гройсман. EtCetera выяснял, какие вещи государство купило для малышей, сколько они стоят на самом деле, и чем еще недовольны родители.

ЧТО ПОЛОЖИЛИ? EtCetera уже рассказывал о содержимом финской «коробки малыша». Поэтому сравнить нам есть с чем. Если финны уже давно отказались от одноразовых подгузников в пользу многоразовых, то в украинском бэби-боксе оказалось сразу четыре пачки самых простых одноразовых подгузников. Производитель – чешская фирма. Рассчитаны на вес до 5 килограммов. Врач-педиатр Евгений Комаровский в своем обзоре на коробку провел тест этих подгузников. Выяснилось, что влагу они впитывают плохо. Отметим, что только благодаря такому количеству подгузников коробку удалось заполнить почти полностью – в ущерб зимним вещам, дополнительным средствам гигиены и ухода, а также предметам одежды на вырост.

Еще в коробке – пара шапочек, штанишек и носочков, несколько «бодиков» и пеленок, одеяло, вкладыши для кормящих мам, крем для сосков, а также градусник, погремушка, ножницы, средство для купания и влажные салфетки. Напомним, что в финской были еще присыпка, расческа, зубная щетка, а также первые игрушка и книжка для малыша. Кроме того, финны положили в свою коробку и несколько предметов для родителей: гигиенические прокладки, презервативы и смазку. Ну и перечень предметов одежды в Финляндии гораздо шире.

КАЧЕСТВО. Когда о бэби-боксах только начали говорить, сообщалось, что государство будет отдавать предпочтение украинскому производителю, составляя перечень вещей для малышей. Но в итоге в коробку попали не только украинские вещи. Кроме того, по словам родителей, на некоторых предметах одежды нет бирок, и невозможно узнать, кто и из чего изготовил вещь, как ее стирать. А указанный на одной из бирок сайт оказался недействительным.

ПОЗДНО. Обещанные к 1 сентября 2018 года бэби-боксы начали выдавать в конце сентября – начале октября. Большинство семей, в которых в это время появились малыши, получили свои коробки уже дома, спустя неделю и более после выписки из больницы. Это привело к тому, что часть вещей, в частности предметы личной гигиены мамы и ребенка, родители к тому времени уже приобрели сами.

Да и в целом идею выдавать коробку после рождения ребенка родители встретили не очень оптимистично. Ведь большинство семей готовятся к появлению малыша заранее – какие-то вещи приобретаются, какие-то принимаются в дар от родных и близких. Кроме того, даже во время пребывания в роддоме женщине уже могут понадобиться вещи и средства гигиены, которые находятся в коробке. Кстати, отметим, что именно поэтому в Финляндии аналогичные коробки присылают семьям за несколько недель до родов. Это дает возможность родителям планировать свои покупки.

Не удивительно, что вещи из коробки малыша уже начали появляться на сайтах с частными объявлениями о продаже.

СОСТАВ ИЗМЕНЯТ. Активисты, принимавшие участие в обсуждении состава коробки, утверждают, что перечень вещей не окончательный. В дальнейшем будут учтены пожелания и отзывы родителей, которые уже получили коробку. Кроме того, в ближайшее время список будет расширен за счет теплых зимних вещей – к октябрю, по слухам, о них еще просто не успели договориться.

Добавится в коробке и чтение для родителей. Пока там лишь информация о том, как оформить выплаты при рождении ребенка. В будущем, вероятнее всего, появятся брошюры по грудному вскармливанию и уходу за младенцами. Их, по информации общественников, привлеченных к обсуждению содержимого коробки, уже разрабатывают МОЗ и ЮНИСЕФ.

МНЕНИЕ. Свой обзор на «коробку малыша» опубликовал на днях известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. По его мнению, в коробке, кроме зимних вещей, не хватает предметов, связанных с кормлением и уходом за полостью рта ребенка и детской косметики. Он отметил, что в идеале содержимое коробки должно давать родителям представление о том, какие детские товары существуют, и возможность сделать выбор. Поэтому, если уж и класть 4 пачки подгузников, то от разных производителей.

Евгений КОМАРОВСКИЙ, врач-педиатр:

Сама суть коробки в том, чтобы посредством товаров, которые в ней находятся, государство могло научить мам и показать обществу, что такое «хорошо», а что такое «плохо» в XXI веке. Не носочки и шапочки – главное в XXI веке, а товары, обеспечивающие детскую безопасность. Это, например, накладки на углы и накладки на двери, не позволяющие ребенку прищемить пальчики.

СКАЖИТЕ СПАСИБО. Несмотря на большое количество негативных отзывов, среди украинцев немало тех, кто призывает поблагодарить правительство «хоть за что-то». Ведь раньше и такого не было – кроме выплат при рождении ребенка и небольших подарков от производителей в роддомах (подгузники, влажные салфетки, косметические средства) молодые родители не получали ничего. Однако напомним, что «коробка малыша» – это не подарок, купленный за личные средства Владимира Гройсмана или кого-то еще. Это такая же «государственная выплата», как и «детские деньги» – средства на эти вещи взяты из государственного бюджета, то есть из налогов.

И когда в правительстве говорят, что стоимость содержимого коробки будет составлять 5 тыс. гривен, а на деле оказывается 2,3-2,7 тысячи (в зависимости от места «покупки»),когда тендерные процедуры до сих пор не представлены общественности, а среди закупленных за государственный счет вещей оказываются «ноунеймы», происхождение которых невозможно отследить, —вопросы и претензии кажутся достаточно обоснованными.

Источник: etcetera.media

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