Деление на зоны и бесплатные тесты на коронавирус. Новые правила адаптивного карантина с 1 августа

Уже с первого августа территория Украины будет делиться на зоны в связи с эпидемией COVID-19 - зеленый, желтый, оранжевый и красный уровень опасности. Так как в Европе. Списки Министерство охраны здоровья будет обновлять раз в неделю, говорит главный санврач Харьковщины Любовь Махота.

Так, собственно, если по эпидпоказателям область будет принадлежать зеленой зоне обязательными все равно остаются - масочный режим, социальная дистанция, заполнение кинотеатров на 50 процентов и только сидячие места в транспорте.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляются еще и запрет посещения социальных учреждений, где есть пожилые люди.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины»

Далі помаранчева зона, берем обмеження зеленої та жовтої зони і доповнюємо ще іншими заборонами - це діяльність закладів розміщення. Забороняються хостели, туристичні бази, за виключенням готелів, діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час. Забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, також планові госпіталізації до лікарні.

В красной зоне, говорит Махота - будет в придачу ограничено движение городского и междугородного транспорта, работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также учебных заведений. На пересечении красной и зеленой зоны будут установлены соответствующие посты.

Между тем эпидситуация в Харьковской области все еще остается напряженной. Так за последнюю неделю показатели заболеваемости увеличились аж на 13 процентов. Сейчас официально подтвержденных случаев коронавируса уже более 3500, из них где-то 11%- медработники и 9% детей.

Но вот в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» уверяют - нагрузка на скорые, которые выезжают на подозрения коронавируса не изменились.

А информацию, которая недавно гуляла социальными сетями о том, что якобы к пациентам с COVID-19 выезжает одна и та же карета скорой, которая будто бы единственная для этого оборудована, директор опровергает - говорит это фейк, количество бригад значительно больше.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Так як і було. 8 по місту і 16 по області, але це ж знову. Це умовно обласні можуть бути задіяні до обслуговування міських і навпаки. До 40 хворих діагностуємо запалення легень, підозру на COVID і більшість з них шпиталізуємо. Переважно до обласної клінічної інфекційної лікарні.

Врачи же в очередной раз призывают – как только появились симптомы острого респираторного заболевания, нужно немедленно обращаться к своему семейному врачу. Потому как экстренная медицинская помощь выезжает только на неотложные случаи.

Семейные же врачи направляют или же отбирают материал для теста на коронавирус. И все исследования в областном лабцентре куда поступают материалы для теста - проводятся полностью бесплатно, отмечает главный санврач Харьковщины Любовь Махота.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины»

Безкоштовно проводяться дослідження для підозрілих випадків - це коли хворий звертається до сімейного лікаря - встановлюється йому епідномер, присвоюється. Офіційно він вноситься до статистики підозрілих. Правильно ви сказали, сімейний лікар за допомогою мобільної бригади. Відбирається зразки біоматеріалу поліклінічною службою і доставляються до нашої лабораторії.

Так тест за счет государства имеют право сделать все пациенты с подозрением на коронавирус и с клиническими признаками пневмонии. А также люди, которые тесно контактировали с больными COVID-19, впрочем только на 14 день после контакта, все эти две недели говорят врачи - нужно быть на самоизоляции.

Еще, говорит Любовь Махота - бесплатный тест делают лицам, нуждающимся в плановой госпитализации или операции.

И один раз в 14 дней медицинские работники, работники лабораторий, работающих с коронавирусными образцами и работники патологоанатомических и судебно-медицинских бюро.

Агентство Телевидения Новости