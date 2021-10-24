"Дельта плюс": новий штам коронавірусу може бути більш заразним

Нова мутантна форма коронавірусу, яку називають "Дельта плюс", може поширюватися швидше, ніж звичайна "Дельта", кажуть британські експерти.

В Україні поки не зафіксували випадків захворювання на нову мутацію штаму "Дельта".

Агентство охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) помістило штам у категорію "варіант, який досліджують", щоби перевірити його можливі ризики.

Поки немає доказів того, що штам спричинює важчий перебіг хвороби.

І вчені впевнені, що наявні вакцини повинні добре захищати людей від нього.

Хоча причиною більшості захворювань на ковід у Великій Британії все ще є звичайна "Дельта", випадки "Дельти плюс" або AY.4.2 зростають.

Останні офіційні дані свідчать про 6% випадків ковід саме цього типу.

Британські чиновники зазначають, що є деякі перші докази того, що темпи зростання "Дельти плюс" у Великій Британії можуть бути більшими, ніж у звичайної "Дельти".

Втім, на відміну від "Дельти", новий штам поки не отримав статусу "тривожний варіант". Це - найвища категорія, яку присвоюють штамам відповідно до рівня ризику.

У світі циркулюють тисячі різних варіантів коронавірусу. Віруси весь час мутують, тому поява нових версій не має дивувати.

AY.4.2 - це відгалуження "Дельти", яке містить деякі нові мутації у білку шипа, за допомогою якого вірус проникає у наші клітини.

Мутації - Y145H та A222V - були виявлені у різних інших варіантах коронавірусу з початку пандемії.

Кілька випадків "Дельти плюс" виявлені також у США. Раніше були випадки й у Данії, але згодом поширення мутації AY.4.2 там припинилося.

Напередодні зими Велика Британія пропонує бустерні дози вакцини від Covid-19 людям з підвищеним ризиком.

Поки немає даних про те, що для захисту від будь-якого наявного штаму вірусу вакцини доведеться оновлювати.

Доктор Дженні Гарріс, виконавчий директор UKHSA, зазначила: "Рекомендації системи охорони здоров'я однакові для всіх поточних варіантів. Зробіть вакцинацію, зверніться за третьою бустерною дозою, якщо в групі ризику, щойно вам зателефонують.

"Продовжуйте бути обережними. Одягайте маску у місцях скупчення людей і коли ви зустрічаєтесь з людьми у приміщенні, відкривайте вікна та двері, щоб провітрити приміщення. Якщо у вас є симптоми, зробіть ПЛР-тест та ізолюйтеся вдома, поки не отримаєте негативний результат".

Источник: bbc.com

Автор: Мішель Робертс, кореспондентка BBC з питань здоров'я

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