Денису Скорому вернули право стать главврачом онкоцентра. Реакция депутатов

Споры вокруг руководителя харьковского онкоцентра продолжаются более полугода. Пациенты и коллектив требуют, чтобы в больнице директором остался Денис Скорый. Часть депутатов, которые должны утвердить руководителя – против. Хирург Денис Скорый возглавил харьковский онкоцентр, когда медучреждение находилось в центре коррупционного скандала, а помещения были в плачевном состоянии. За время руководства Скорого изменился подход к ведению хозяйственной части, появились новые операционные и новое оборудование, сменилась команда врачей, началось строительство нового центра. По данным НСЗУ, смертность от онкологии в регионе снизилась в пять раз, послеоперационная – вдвое. В онкоцентре стали делать более сложные операции. В то же время, Скорый стал депутатом облсовета от одной из фракций, не составляющей большинства. В то время, как его оппоненты, в частности депутаты, ранее работавшие в онкоцентре и уволенные, в это большинство как раз и входят. Поэтому осенью, когда возник вопрос продления контракта, голосов в поддержку действующего руководителя КП не хватило. Это вызвало возмущение среди пациентов – прошли акции протеста. В облсовете объявили новый конкурс, но выяснилось, что, по требованиям министерства, в нем не могут участвовать лица, у которых опыт пребывания на руководящих должностях составляет менее 7 лет. У Скорого всего 5, и тот факт, что он все эти 5 лет успешно руководил онкоцентром, роли не играет. В облсовете говорят: они поддерживали кандидатуру Дениса Скорого, и начали еще с сентября бороться за право молодых врачей возглавлять медучреждения. И вот к ним прислушались в Минздраве – требования изменили. Теперь на должность директора областного учреждения вправе претендовать лица с 5-летним руководящим стажем, районного – с 3 летним.

Татьяна Егорова-Луценко, председатель облсовета

Вже коли в нас був конгресс в п`ятницю й був присутный пан Ляшко, ми це проговорили, про те що це необхідно, тому ми бачили підписані зміни, ми дякуємо пану міністру, це облегчить нам життя, тому що треба вибирати керівників, які можуть приймати участь и мають меньше стажу.

Но за это время в онкоцентре уже произошли перемены. Из-за отсутствия стажа в 7 лет на должность временного руководителя облкомиссия не назначила ни Дениса Скорого, ни его заместителей. В ближайшие два месяца заведением будет руководить человека из другой больницы Виктор Лихман. По словам пациентов, это уже привело к изменениям в протоколах лечения и увольнения врачей из команды Скорого. Но все они могут вернуться, если Денис Скорый будет участвовать в конкурсе и выиграет его. Теперь же в комиссии облсовета это право не обжалуют.

Владимир Святаш, глава медицинской облкомиссии

Еще не создана рабочая группа или комиссия по решению этой проблемы, то что у Скорого не было стажа, было 5 лет, а не 7 лет, то он вполне может участвовать, естественно, право его право на его стороне.

Конкурс на должность директора харьковского онкоцентра продлится два месяца, после этого депутаты должны будут утвердить победителя. Марина Николаева, Владислав Самойлов, АТН

Агентство Телевидения Новости