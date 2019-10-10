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Дерматолог назвал правила использования дезодоранта

Дерматолог назвал правила использования дезодоранта

Как правильно необходимо использовать дезодорант. Рекомендации об этом дал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Он отметил, что неправильное использование дезодорантов или антиперспирантов могут нанести непоправимый вред организму. Он также заявил, что ни дезодоранты, ни антиперспиранты постоянно использовать нельзя.

При их постоянном использовании происходит блокировка потовых желез, что приводит к усиленному размножению бактерий, и, как правило, к заболеваниям.

Что касается бактерий, то в этих случаях они принимают позицию агрессии, усиливая запахи пота. От этого создается невозможность находится рядом с человеком, у которого запах дезодоранта смешался с сильным запахом пота.

По словам Едемского, дезодоранты необходимо менять, желательно смена должна происходить один раз в две недели. Он отметил, совершенно неважно, какие дезодоранты вы используете. Даже, если косметика натуральная, она не сможет вам помочь, если ее применять часто, сказал врач, так как бактерии размножаются под воздействием любого дезодоранта.

Также специалист рассказал о разнице между дезодорантами и антиперспирантами. Он отметил, что дезодоранты используются для того, чтобы приостанавливать воздействие распространения бактерий, создающие неприятные запахи, а антиперспиранты способны блокировать потоотделение.

Также, отметил специалист, эти два средства гигиены обладают различными сроками действия: дезодаранты работают до шести часов, в антиперспиранты —  неделю.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: гигиена

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