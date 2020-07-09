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Дерматолог назвала две главные причины выпадения волос

Дерматолог назвала две главные причины выпадения волос

Выпадение волос – одна из самых распространенных проблем, которая беспокоит многих людей. Примечателен и тот факт, что причин, по которым волосяной покров постепенно редеет, может быть много, однако, как утверждает трихолог и дерматолог Татьяна Егорова, в их числе особенно выделяются две самые главные.

По утверждению опытного медика, прежде всего, волосы редеют из-за постоянного стресса. Эмоциональные потрясения являются одной из самых распространенных причин облысения в последние годы, особенно на фоне массовых переживаний из-за пандемии коронавируса. При этом Егорова добавляет, что проявляются последствия перенесенного стресса не сразу. Но если через пару месяцев после очередной эмоциональной встряски начали выпадать волосы, самое время обратиться за помощью к квалифицированному трихологу, который поможет подобрать соответствующие витамины и мезотерапию.

Еще один важный фактор, который часто становится причиной потери волос – дефицит железа в организме. Свидетельствовать о наличии этой проблемы может ощущение вялости, повышенной утомляемости и звона в ушах. Поэтому, подчеркивает Егорова, если выпадение волос не вызвано стрессом, следует прежде всего проверить организм на уровень железа.
Источник:  Новости Ю

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Темы: волосы

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