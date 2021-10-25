Диетолог из Индии рассказал, какие ошибки мешают худеть

Индийский диетолог Нэнси Дехра назвала главные ошибки, которые мешают худеющим добиться целей, передает The Indian Express .

Согласно словам Дехры, многие люди, которые едят салаты во время диеты в качестве основных блюд, забывают о том, насколько калорийна в них заправка. Диетолог советует внимательно следить за количеством масла и других ингредиентов заправки, чтобы она не получалась слишком калорийной.

Другой распространенной ошибкой Дехра называет привычку попробовать одну-другую ложку блюд, которые едят их близкие.

"Даже в самом небольшом количестве, например, макарон с соусом может содержаться от 80 до 120 килокалорий. Я не говорю, что нужно полностью отказать себе в паре кусочков обычного блюда, но эти неучтенные килокалории могут свести ваши усилия на нет. Во всяком случае, не стоит увлекаться подобным “пробами” каждый день", - сказала Дехра.

Также она предостерегла от чрезмерного употребления фруктов во время диеты.

"Фрукты - отличный источник витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Но не стоит забывать, что они тоже содержат калории. Пусть и не очень много, но если с фруктами перебарщивать, то вполне можно сорвать план диеты", - утверждает диетолог.

Недостаток движения, по словам специалиста, также может помешать худеющему достичь цели. Дехра советует двигаться как можно больше даже в домашней обстановке.

Для того чтобы точно придерживаться плана диеты, диетолог рекомендует следить за размерами порций и точно считать количество потребляемых калорий.

Дехра также призвала есть медленно и внимательно, не отвлекаясь на телевизор, телефон и другие раздражители. Не объедаться даже диетическими продуктами - по ее мнению, стоит останавливаться, при ощущении сытости примерно на 80 процентов. Кроме того, она советует каждому подобрать сбалансированную диету с достаточным количеством клетчатки и жиров.

Источник: mignews.com.ua/

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