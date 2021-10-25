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Диетолог из Индии рассказал, какие ошибки мешают худеть

Диетолог из Индии рассказал, какие ошибки мешают худеть

Индийский диетолог Нэнси Дехра назвала главные ошибки, которые мешают худеющим добиться целей, передает The Indian Express.

Согласно словам Дехры, многие люди, которые едят салаты во время диеты в качестве основных блюд, забывают о том, насколько калорийна в них заправка. Диетолог советует внимательно следить за количеством масла и других ингредиентов заправки, чтобы она не получалась слишком калорийной.

Другой распространенной ошибкой Дехра называет привычку попробовать одну-другую ложку блюд, которые едят их близкие.

"Даже в самом небольшом количестве, например, макарон с соусом может содержаться от 80 до 120 килокалорий. Я не говорю, что нужно полностью отказать себе в паре кусочков обычного блюда, но эти неучтенные килокалории могут свести ваши усилия на нет. Во всяком случае, не стоит увлекаться подобным “пробами” каждый день", - сказала Дехра.

Также она предостерегла от чрезмерного употребления фруктов во время диеты.

"Фрукты - отличный источник витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Но не стоит забывать, что они тоже содержат калории. Пусть и не очень много, но если с фруктами перебарщивать, то вполне можно сорвать план диеты", - утверждает диетолог.

Недостаток движения, по словам специалиста, также может помешать худеющему достичь цели. Дехра советует двигаться как можно больше даже в домашней обстановке.

Для того чтобы точно придерживаться плана диеты, диетолог рекомендует следить за размерами порций и точно считать количество потребляемых калорий.

Дехра также призвала есть медленно и внимательно, не отвлекаясь на телевизор, телефон и другие раздражители. Не объедаться даже диетическими продуктами - по ее мнению, стоит останавливаться, при ощущении сытости примерно на 80 процентов. Кроме того, она советует каждому подобрать сбалансированную диету с достаточным количеством клетчатки и жиров.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: питание

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