Диетолог назвал «Оливье» подушкой безопасности между алкоголем и желудком

Диетолог Дарья Русакова рассказала о пользе, которую может принести «Оливье» для здоровья. Салат в новогоднюю ночь является подушкой безопасности между алкоголем и желудком.

Жирная пища может неблагоприятно сказаться на самочувствии человека, но в малых порциях, особенно в новогодних условиях, она способна даже принести пользу. Благодаря майонезу, использующемуся в «Оливье» в качестве заправки, частично нивелируется действие алкоголя. Утром это отразится на уровне похмелья. Чтобы последствия от воздействия спиртного были не сильными, во время застолья нужно отдавать предпочтение только одному напитку и не мешать виды алкоголя. Любителям крепкого – следует остановиться на водке, а тем, кто предпочитают слабые напитки, лучше выбрать сухое вино, так как в нём меньше сахара.

Диетолог подчёркивает, в любом случае нужно стараться не переедать и не пить много алкоголя. И жирная еда и выпивка одинаково негативно влияют на печень. В новогоднюю ночь орган подвержен двойному воздействию, а потому нужно бережно отнестись к своему организму.

Источник: Новости Ю

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