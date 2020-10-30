Диетолог рассказал, как правильно готовить здоровую еду и каких способов приготовления лучше избегать

Об это рассказала на своей странице в Инстаграм диетолог Наталия Самойленко.

Также врач-диетолог подчеркнула, что даже полезные продукты можно испортить, если не правильно их приготовить. То есть сделать их частично вредными.

Наталия Самойленко советует запекать, тушить, готовить на пару или на гриле; использовать керамические поверхности и антипригарную посуду; мясо мариновать в яблочном/виноградном уксусе или в лимонном соке.

Каких способов приготовления еды лучше избегать?

Фото: Omar Mahmood

Диетолог не рекомендует жарить на сковороде, особенно мясо. Также употреблять карамелизированные продукты (например, термически обработанные различные сиропы). Если не получается, то хотя бы ограничить такие блюда.

«Избегайте коричневых корочек, а особенно черных! Даже такие полезные продукты, как орехи, семечки, овощи при жарке будут частично превращаться в продукт гликации», – рассказывает Самойленко.

По словам врача, продукты гликации поражают работу клеток по всему телу и ускоряют процессы старения.

Источник: 1 Минута