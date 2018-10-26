Диетолог рассказал, как продукты помогают от воспаления

В жизни современного человека, несмотря на его комфорт, существуют определенные опасности, ухудшающие его качество. Среди этих факторов — питание и образ жизни. Об этом пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.



Среди негативных факторов — избыток свободных сахаров, омега-6 жиров и насыщенных животных жиров, присутствие трансжиров, соли, химических веществ.

Системные воспаление дают начало многим нарушением и заболеванием.

Поэтому диетолог советует есть следующие продукты:

1. Вишня

Вишня способна уменьшить воспалительные процессы в организме не только у тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей.

Длительное употребление вишни сильно уменьшает проявления заболевания и предотвращает приступы. Также у вишни нет противопоказаний и побочных эффектов.

Такое растение прекрасно помогает заснуть, так как содержит природный мелатонин.

2. Семена чиа

Они содержат большое количество растительных омега-3 масел, клетчатки. Этот продукт знатный нормализовать уровень холестерина.

Вишня и семян чиа обладают противовоспалительными свойствами. их полезно употреблять при проблемах с кишечником, особенно при запорах.

Источник: http://changeua.com

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