Диетолог рассказал, как продукты помогают от воспаления
В жизни современного человека, несмотря на его комфорт, существуют определенные опасности, ухудшающие его качество. Среди этих факторов — питание и образ жизни. Об этом пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.
Среди негативных факторов — избыток свободных сахаров, омега-6 жиров и насыщенных животных жиров, присутствие трансжиров, соли, химических веществ.
Системные воспаление дают начало многим нарушением и заболеванием.
Поэтому диетолог советует есть следующие продукты:
1. Вишня
Вишня способна уменьшить воспалительные процессы в организме не только у тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей.
Длительное употребление вишни сильно уменьшает проявления заболевания и предотвращает приступы. Также у вишни нет противопоказаний и побочных эффектов.
Такое растение прекрасно помогает заснуть, так как содержит природный мелатонин.
2. Семена чиа
Они содержат большое количество растительных омега-3 масел, клетчатки. Этот продукт знатный нормализовать уровень холестерина.
Вишня и семян чиа обладают противовоспалительными свойствами. их полезно употреблять при проблемах с кишечником, особенно при запорах.
Источник: http://changeua.com