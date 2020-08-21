Диетолог рассказала, как отучиться заедать стресс.

Понервничали – поголодайте! Еда во время неприятного или эмоционального разговора, сразу после того, как понервничали или испытали сильный эмоциональный всплеск, и даже сразу после тренировки – во вред, утверждает диетолог Наталья Макиенко, которая поделилась действенной схемой, как отучиться заедать стресс.

⠀

Во время напряжения, волнения, стресса у нас меняются жизненно важные показатели: частота сердечных сокращений, кровяное давление, частота дыхания, температура. Нагрузка на организма увеличивается, и нужно время для восстановления.

⠀

Попытки нарушения гомеостаза (постоянства внутренней среды) происходят бесконечно, но организм справляется – просто понадобится время.

Взаимосвязь стресса и перепадов давления давно и хорошо изучена. Если есть в напряженном состоянии, это вызывает изменение тонуса сосудов и повышение давления на их стенки, возрастает нагрузка на сердце. При сужении сосудов, как вы понимаете, все процессы протекают хуже, включая работу мозга и пищеварительной системы.

⠀

Вы знаете, что сердечно-сосудистые заболевания на первом месте по причине смертности в мире? Инсульты, инфаркты из-за образа жизни, из-за скорости жизни…. Еда на ходу, на рабочем месте, во время напряженных встреч – вот и результат.

⠀

Что делать? До еды берите паузу: вдох-выдох, умылись, успокоились – хотя бы 15 минут, и можно есть.

Карантин замедлил темп, дал возможность остановиться и оглянуться, но создал еще большее напряжение, и никто не перестал есть и нервничать одновременно… Многие даже во время чтения новостей едят.

⠀

Подумайте об этом и замедляйтесь в нашем сумасшедшем ритме, хотя бы во время перерыва на обед.

⠀

Пообещайте себе не есть за рулем, за компьютером, во время чтения, сразу после тренировки, во время или после неприятных или эмоциональных (позитивных в том числе) разговоров. Отложите все, дайте себе несколько минут на восстановление, и приятного аппетита!

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»