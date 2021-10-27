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Диетолог рассказала, зачем есть яйца и как их правильно готовить

Диетолог рассказала, зачем есть яйца и как их правильно готовить

Индийский диетолог рассказала, что правильное употребление яиц приносит организму максимальную пользу, передает Golos.ua.

Оказывается, при добавлении в рацион яичного белка и желтка вместе, баланс белков и жиров будет соблюден правильно.

По мнению специалистов, большее количество полезных веществ находится именно в желтке. При жарке яиц нужно сохранять форму желтка, чтобы он оставался сверху - на белке. Продукт повышает показатель "хорошего" холестерина и снижает вероятность развития атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сообщается, что яйца имеют в своем составе и витамин А, полезный для зрения. К слову, именно недостаток вышеназванного витамина зачастую приводит к слепоте у детей, проживающих в развивающихся странах.

"Одно яйцо содержит почти 126 миллиграммов холина - почти 25% суточной потребности. Микроэлемент положительно влияет на работу сердца и нервной системы, помогая регулировать настроение и память", - заявила специалист Нмами Агарвал.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: питание

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