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Диетологи определили лучший способ снизить холестерин

Диетологи определили лучший способ снизить холестерин

Регулярное употребление 70 граммов овса эффективно снижает общий уровень холестерина, – такое заключение было сделано специалистами из Малазийского общества диетологов. Овсяная крупа, по словам специалистов, – это превосходный источник природных антиоксидантов.

Каша, приготовленная из полноценного овса, а не овсяных хлопьев, долго варится, но зато в ней присутствует несоизмеримо больше полезных веществ, отметили эксперты по питанию. Именно благодаря их существенному содержанию в овсе это блюдо отлично справляется с задачей уменьшить холестериновые отложения в сосудах.

«Если каждый день съедать немного овса, это поможет значительно понизить общий уровень холестерина, холестерина ЛПНП и маркеров воспаления», – заявили исследователи из Малайзии.

Ранее немецкие ученые, изучавшие свойства овса, назвали его «новым лекарством». Медики из Вюрцбургского университета заявили о том, что использование овса эффективно при лечении кожных заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта, диабета ІІ типа.

По словам ученых, уникальность овса в том, что он содержит больше цинка, чем любое другое целебное растение.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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