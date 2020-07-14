Диетологи развенчали миф о вреде хлеба и шоколада

Диетологи развенчали миф о вреде употребления хлеба и шоколада. Эксперты говорят, что эти продукты новомодные диеты запрещают больше остальных, а между тем, они не так вредны как кажется.

Диетологи считают, что губительнее всего установка на ограничение. Когда человек запрещает себе тот или иной продукт желание его съесть становится еще больше. Как правило, люди отказываются от лакомства на протяжении нескольких дней, но в результате обязательно срываются. Конечно, питаться только хлебом и шоколадом очень плохо, и вообще необходимо придерживаться здорового и сбалансированного рациона. Нужно следить за содержанием тарелки и размером порций, но если организму не хватает тех или иных микроэлементов он начинает посылать смешанные сигналы. При этом может казаться, что хочется скушать плиток 10 шоколада, а в реальности требуются орехи.

Диетологи отмечают, если человек соблюдает диету, старается не переедать, а в один прекрасный день ему захотелось на завтрак ломтик смазанного сливочным маслом хрустящего багета с кофе — не стоит отказываться себе в удовольствии. Это же касается и нескольких кусочков шоколада вечером. Подобного вида ограничения лишь портят настроение и не очень хорошо влияют на здоровье. К тому же зацикленность на еде нередко приводит к расстройству пищевого поведения.

Источник: Новости Ю

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