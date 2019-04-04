Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 114

Диеты или спорт: назвали самый эффективный способ похудеть

Диеты или спорт: назвали самый эффективный способ похудеть

Лето не за горами, поэтому уже время задуматься об отдыхе на море. Чтобы похудеть одни эксперты советуют придерживаться правильно питания, другие же призывают заниматься спортом.

Ученые Колорадского университета сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом и назвали самый эффективный способ похудеть, пишет Science Daily.

 

Специалисты подсчитали количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне.

Они также провели анализ данных у людей с нормальным весом и избыточным. Для этого они использовали метод двойной метки воды. Он заключается в обогащении воды организма тяжелым тяжелым водородом и кислородом. Такой способ является более надежным, чем использование опросников и дневников питания.

Эксперты пришли к выводу, что эффективно снижают и поддерживают вес активные нагрузки. Зато диеты не давали такого эффекта.

via GIPHY

При активных упражнениях человек будет употреблять почти столько же калорий, сколько при ожирении. Однако они будут быстрее тратиться. Благодаря этому удается избежать возврата лишнего веса.

Самый эффективный способ похудеть

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Диетолог поделилась советами по выбору полезного масла
29.03.2019 11:45    284
Недейственное самолечение: диетолог указала основные ошибки
27.03.2019 09:47    209
Медики объяснили, какие болезни можно побороть при помощи воды
26.03.2019 08:30    307
Названо растение, нормализующее обмен веществ
25.03.2019 09:17    407
Похудение к лету без диет: диетологи назвали пять действенных способов избавления от лишнего веса
20.03.2019 11:34    406
Что есть на ужин, чтобы похудеть: совет диетолога
12.03.2019 12:13    485
Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания
11.03.2019 13:26    247
Сжигают жир и помогают похудеть: топ полезных продуктов
22.02.2019 09:40    426
Диетологи рассказали, какие продукты помогут избавиться от жира на животе
20.02.2019 10:04    397
Анита Луценко раскритиковала популярный совет диетологов
19.02.2019 08:17    313
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 