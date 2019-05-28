Для женщин курение даже вреднее, чем для мужчин – исследование

Здоровью женщин курение наносит даже больше вреда, чем здоровью мужчин, как утверждают ученые из Университета штата Айова (США). Оказывается, курение негативно влияет на когнитивные функции женщин, ухудшая их сильнее и быстрее, чем у мужчин.

Специалисты провели любопытный эксперимент с участием мужчин и женщин разного возраста, причем как курящих, так и некурящих. Все участники проходили когнитивные тесты, позволявшие определить уровень их способностей к логичному рассуждению, планированию и организации.

В результате ученые обнаружили любопытную закономерность: среди мужчин, курящих и некурящих, не было статистически существенной разницы в качестве когнитивной деятельности. Но среди женщин разница была – и довольно серьезная: тесты тех, кто выкуривал в день 20 и больше сигарет, были значительно хуже, чем у некурящих.

По словам авторов исследования, предварительные исследования на животных показывали, что никотин снижает концентрацию эстрогена в крови. Нарушение в функциях мышления у женщин-курильщиц может быть связано именно с падением производства в их организме гормона эстрогена, который положительно влияет на работу мозга.

По словам ученых, особенно сильно недостаток эстрогена может влиять на когнитивные функции курильщиц в период менопаузы, когда производство этого гормона и без того снижается самим организмом.

Источник: aspekty.net

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