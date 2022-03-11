Здоровье
Перейти к списку новостей
11.03.2022 19:14
Просмотров: 217

Для українців працює цілодобова платформа психологічної допомоги

Для українців працює цілодобова платформа психологічної допомоги

В Офісі президента розповіли про цілодобову платформу психологічної допомоги – наразі на платформі «Розкажи мені» працює 550 фахівців, пише УНІАН. За цей час безкоштовні онлайн-консультації психологів і психотерапевтів отримали понад 2 тисячі українців.

Повідомляється, що також створено ілюстровану терапевтичну казку для дітей, яка «допомагає зберегти віру в перемогу добра над злом».

За даними ОП, кількість активних користувачів чат-бота першої психологічної допомоги – помічника в перші години після травматичної події – зросла до 35 тисяч.

Щоб отримати безкоштовну конфіденційну допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті https://tellme.com.ua

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 