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Доказана связь между плохими снами и психическими расстройствами

Доказана связь между плохими снами и психическими расстройствами

Мрачные сновидения могут рассматриваться в качестве проявления депрессивных расстройств — пишет сетевое издание «Актуальные новости» в специальном материале по теме. Врачи доказали, что между сновидениями и психическими проблемами есть четкая корреляция.

Депрессивные расстройства относятся к самым распространенным психическим нарушениям и проявляются как в виде проблем с настроением, так и в виде других симптомов. Некоторые из них можно заметить еще до того, как сложится типичная для депрессии клиническая картина.

Сигналом развивающейся депрессии могут быть мрачные сны. Если человеку снится, например, кладбище, или что-то аналогичное, то в большинстве случаев речь идет о серьезных внутренних проблемах. В некоторых случаях люди чувствуют вину после пробуждения, увидев страшный сон, и этот факт, по словам специалистов, не сулит ничего хорошего.

«Переживания во время плохих сновидений можно сравнивать с паническими атаками — как по силе воздействия, так и по негативным для организма последствиям. Мрачные сны — сигнал внутренних проблем, который во многих случаях указывает на депрессию. Соответственно, людям, которые постоянно видят мрачные и тревожные сны, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью, пока их проблемы не приняли более серьезный оборот», — отмечают врачи.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: психика, сон

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