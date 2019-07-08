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Доказано: еда кажется вкуснее, когда мы счастливы

Доказано: еда кажется вкуснее, когда мы счастливы

Неспроста в отпуске любая еда кажется нам невероятно вкусной. Учёные утверждают: настроение влияет на вкусовые рецепторы.

Исследователи провели эксперимент на 550 добровольцах-мужчинах, наблюдающих спортивные матчи, и попросили их сказать, насколько была вкусной еда, которую они потребляли во время матча. Выяснилось, что те, кто болел за победившую команду, получили больше удовольствия от еды, чем мужчины, команда которых проиграла.

«Положительные эмоции вызывают усиление сладкого вкуса и подавляют кислый вкус. Отрицательные эмоции, наоборот, коррелировали с кислым вкусом», — поясняют учёные.

Учёные добавляют, что, когда мы счастливы, наш организм вырабатывает серотонин, а он, в свою очередь, может повлиять на вкусовые ощущения, поскольку взаимодействует со вкусовыми рецепторами.

Источник: anywellmag.com

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